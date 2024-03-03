Огонь охватил значительную территорию строения. Пожарные всю ночь боролись с огнем, и лишь к утру ликвидировали возгорание

Около полуночи 2 марта в Алтайском районе Алтайского края произошел пожар в здании spa-центра на территории одного из отелей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания составляла около 600 “квадратов”. Локализовать пожар удалось, когда он достиг уже 1200 “квадратов”.

К утру 3 марта огонь удалось полностью ликвидировать, сейчас идет проливка и разборка конструкций.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания будет установлена органами дознания.

На месте пожара продолжают работать семь человек личного состава, две единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Барнауле при пожаре в гараже пострадал мужчина и сгорел грузовик.

Взято отсюда