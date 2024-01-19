Причины происшествий разные. Жителей края призвали особое внимание уделить системам отопления, печам и обогревателям, а также электрооборудованию

В Алтайском крае за минувшие сутки произошло 12 пожаров в жилом секторе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Так, в Павловском районе вспыхнул дом в поселке Комсомольский – горела кровля частного дома. Площадь возгорания составила порядка 120 “квадратов”.

Еще один частный дом загорелся в селе Новокалманка Усть-Калманского района. Из опасной зоны спасатели вынесли несколько газовых баллонов, предотвратив более масштабное развитие пожара.

Ранее сообщалось, что 16 января в райцентре Краснощеково произошел серьезный пожар в деревянном частном жилом доме на улице Рязанской. При пожаре погибли двое малолетних детей, пострадала 19-летняя девушка.

Взято отсюда