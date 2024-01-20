В Алтайском крае произошло жесткое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

Водитель и пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи

В Павловском районе Алтайского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает “В курсе 22”.

Авария случилась 20 января в 12:10 часов на трассе Барнаул – Павловск. По данным краевой Госавтоинспекции, водитель на Toyota Echo выехал на встречную полосу, где его развернуло и он допустил столкновение со встречным автомобилем Suzuki Vitara.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Toyota Echo скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Два несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota Echo и водитель автомобиля Suzuki Vitara получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту ДТП назначена проверка.

погода на 10 , погода санкт ,

Взято отсюда