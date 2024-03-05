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В Алтайском крае произошло новое кадровое назначение

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В Алтайском крае произошло новое кадровое назначение

Юрий Абдуллаев – назначен на должность заместителя Председателя Правительства Алтайского края

Указом Виктора Томенко, губернатора края с 4 марта 2024 года на государственную должность Алтайского края – заместителя Председателя Правительства Алтайского края назначен Юрий Геннадьевич Абдуллаев, сообщает правительство региона.

Юрий Абдуллаев будет курировать в Правительстве региона деятельность исполнительных органов Алтайского края в сфере культуры, искусства, кинематографии, художественного образования, архивного дела, образования, научной и научно-технической деятельности, опеки и попечительства, а также организации отдыха и оздоровления детей на территории Алтайского края, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

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Взято отсюда

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