В Алтайском крае произошло смертельное ДТП на трассе

Госавтоинспекция назначила проведение проверки по факту смертельного ДТП на трассе К-09

Под Змеиногорском произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, заявили в Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным, авария случилась около 8:30 часов утра. Водитель Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны Змеиногорска в направлении Староалейского, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry, после чего также произошло столкновение с автомобилем Toyota Corona Premio, двигавшемся в попутном направлении с Toyota Camry.

В результате ДТП погибли три человека и трое получили травмы различной степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе персональные данные.

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Взято отсюда