Банка. Напиток Фото: pixabay.com

Производители и импортеры пива, пивных и слабоалкогольных напитков были зарегистрированы в системе “Честный знак”. Очередные новые требования Минпромторга будут действовать с 15 января

С 15 января в России обязательной становится маркировка пива и слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках. Производители подготовились к выполнению этого требования, сообщает пресс-служба Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям в своем Telegram-канале.

Алтайские пивовары установили маркировочное оборудование на линии розлива. Кроме того, с 15 января они будут передавать сведения о выбытии пива в кегах при его реализации в розлив.

Напомним, внедрение маркировки пива, слабоалкогольных и пивных напитков началось весной 2023 года. Уже к 1 марта производители и импортеры такой продукции были зарегистрированы в системе “Честный знак”. Кроме того, с 1 апреля цифровая маркировка пива, пивных и слабоалкогольных напитков в кегах стала обязательной. С 1 октября такую меру ввели и для алкоголя в стеклянной и пластиковой таре.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в силу вступила новая мера, немного меняющая правила торговли алкоголем. Так, “наливайки” площадью меньше 30 “квадратов” должны переехать на расстояние не меньше 20 метров от стен ближайших жилых домов.

Взято отсюда