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В Алтайском крае пропала 50-летняя женщина в галошах

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

Родственники ничего не знают о судьбе женщины уже почти неделю. Они вместе с волонтерами просят помочь в поисках пропавшей

В Алтайском крае без вести пропала 50-летняя Елена Савина, сообщает “ЛизаАлерт”.

В Алтайском крае пропала 50-летняя женщина в галошах

Ориентировка Фото: ЛизаАлерт

Известно, что 9 октября женщина ушла из дома в селе Малышев Лог Волчихинского района и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые.

В момент пропажи сельчанка была одета в темно-синюю куртку, черные штаны и галоши.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае бесследно исчезла жительница Новокузнецка. Следователи возбудили уголовное дело.

Источник

горняк
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