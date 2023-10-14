В Алтайском крае пропала 50-летняя женщина в галошах
Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org
Родственники ничего не знают о судьбе женщины уже почти неделю. Они вместе с волонтерами просят помочь в поисках пропавшей
В Алтайском крае без вести пропала 50-летняя Елена Савина, сообщает “ЛизаАлерт”.
Ориентировка Фото: ЛизаАлерт
Известно, что 9 октября женщина ушла из дома в селе Малышев Лог Волчихинского района и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые.
В момент пропажи сельчанка была одета в темно-синюю куртку, черные штаны и галоши.
Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае бесследно исчезла жительница Новокузнецка. Следователи возбудили уголовное дело.
горняк
горняк онлайн