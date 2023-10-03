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В Алтайском крае пропавшего из больницы мужчину нашли мертвым

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ориентировка Фото: "СпасАлтай22"

Мужчина покинул больницу еще 10 сентября и пропал. По информации поискового отряда, его нашли мертвым. Обстоятельства не сообщаются

Пропавшего в Троицком районе Алтайского края 44-летнего мужчину нашли мертвым, сообщил поисковы отряд “СпасАлтай22” во “Вконтакте”.

Мужчина ушел из центральной районной больницы около 17.30 10 сентября. 1 октября стало известно, что мужчину нашли мертвым.

Обстоятельства смерти не разглашаются. Отряд принес свои соболезнования родным и близким мужчины.

Ранее стало известно, что в Бийске 6 сентября пропал 42-летний мужчина. Последний раз его видели на автовокзале.

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