В пресс-службе “Единой России” отметили, что людьми движет желание поддержать Владимира Путина в непростой внешнеполитической ситуации, а также в условиях проведения СВО

Волонтеры “Единой России” провели единый день сбора подписей в поддержку президента России. Он состоялся на базе штаба общественной поддержки Алтайского края и в местных отделениях партии, сообщает пресс-служба реготделения “Единой России”.

В штаб общественной поддержки на улице Пушкина, 62 в Барнауле пришли региональный координатор партийного проекта “Новая школа” Марина Понкрашева, координатор “Женского движения Единой России” в Алтайском крае Кристина Юстус, депутаты Барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов и Николай Савинский, руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Войтюк и сопредседатель регионального штаба президентского движения Юрий Пургин.

Также на сборе присутствовал председатель комитета краевого отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор в отставке Владимир Розовенко. Подписи в штабе ставили общественники, студенты алтайских вузов и ссузов.

Сбор подписей в поддержку Путина в Алтайском крае Фото: Пресс-служба реготделения партии “Единая Россия”

В пресс-службе партии отметили, что Владимир Путин для людей “настоящий национальный лидер и верховный главнокомандующий”.

“Именно Владимир Владимирович должен быть президентом такой страны, как Российская Федерация, тем более в такое серьезное для нас время”, – сказал Владимир Розовенко.

По мнению Марины Понкрашевой, Россия, по большему счету, находится на острие борьбы за мир во всем мире, и с Путиным страну ждет победа и большое будущее.

“Только единой командой можно достигнуть результатов. Вижу, насколько люди поддерживают президента, ставят свои подписи. Как член команды Путина не могла остаться в стороне”, – отметила Марина Понкрашева.

Кристина Юстус считает, что Владимир Путин не только президент, он в первую очередь человек. Так, по ее словам, В 2022 году, объявив о проведении спецоперации, он принял непростое решение ради России и всех нас, взял на себя большую ответственность.

“Поэтому нужно поддержать нашего лидера, сплотиться вокруг него. Мы – россияне – одна большая семья, а в семье своих не бросают. В семьях принято своих поддерживать, поэтому я поддерживаю Владимира Путина”, – сказала Кристина Юстус.

Напомним, сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался в Алтайском крае 23 декабря и продлится до конца января. Для этого 17 пунктов открыты в торговых центрах Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска. Поставить подпись можно в региональном избирательном штабе кандидата и штабе общественной поддержки Алтайского края.

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