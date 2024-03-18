В Алтайском крае прошел образовательный семинар по теме «Ключевые направления развития системы образования Алтайского края: адреса успешного опыта»

19 февраля в селе Советское на базе Советской школы состоялся образовательный семинар по теме «Ключевые направления развития системы образования Алтайского края: адреса успешного опыта». Семинар проведен Клубом лауреатов премии Губернатора Алтайского края имени Степана Павловича Титова» при поддержке Правительства Алтайского края и Алтайского института развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова» в рамках проекта «Эстафета просветительства». Семинар направлен на популяризацию и презентацию идей и проектов участников Клуба Титовцев для качественной реализации стратегической политики государства и региональных инициатив в педагогическом сообществе Алтайского края. В рамках эстафеты осуществляли работу 9 секций, проведены мастер-классы, круглые столы, творческие мастерские и литературные гостиные, в которых приняли участие 160 педагогических работников района. Состоялась работа учебно-методических объединений, установлены целевые показатели дополнительного профессионального образования педагогов, научно-методического и проектного сопровождения инициативных проектов педагогов и руководителей Советского района в условиях системных изменений. Справочно: Клуб Титовцев создан в 2010 году по инициативе победителей конкурса на соискание премии Губернатора Алтайского края имени Сергея Павловича Титова. Он стал инициатором уникального, существующего только на территории Алтайского края движения сельских учителей-просветителей, которые стремятся сохранить лучшие традиции российского образования. Клуб объединяет в своем составе более 100 педагогов Алтая. Их работа связана с популяризацией и повышением престижа профессии. Учителя-просветители, несмотря на свой преклонный возраст, ведут активную общественную деятельность. Проект «Эстафета просветительства» реализуется с сентября 2014 года, при поддержке Правительства Алтайского края, КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова». Педагоги-просветители проводят семинары и мастер-классы в районах края, где делятся своими идеями, опытом, методическими находками с новым поколением учителей. #АлтайскийКрай #образование22

Взято отсюда.

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