В Алтайском крае проводят рейды по местам зимней рыбалки

С 26 февраля по 3 марта в Алтайском крае проходит очередной этап акции «Безопасный лед». В рейдах задействуют весь технический арсенал: от беспилотной авиации до судов на воздушной подушке.

Сегодня на льду водоёмов рыбачит много любителей подлёдного лова. Фанатов зимней рыбалки порой не останавливает даже возможный риск несчастного случая – они выходят на водоёмы «до последнего льда». Совсем скоро уже наступит весна, и лед будет становиться все тоньше и тоньше. Поэтому в ходе акции «Безопасный лёд» граждан предупреждают об опасностях таких рыбалок, чтобы предотвратить происшествия на воде, сообщает региональное ГУ МЧС.

Спасатели посетят до 500 популярных у рыбаков мест. Только в течение последних суток было проверено 116 мест выхода людей и выезда техники на лед. В 33 школах прошли специальные занятия, специалисты посетили 12 туристических баз отдыха.

В Барнауле в районе городского пляжа образовался буквально целый рыбацкий городок. Всем собравшимся здесь специалисты объяснили правила поведения на воде, вручили тематические памятки.

Особое внимание уделяется ледовым переправам. Сегодня в крае функционируют семь в Каменском, Советском, Быстроистокском и Шелаболихинском районах.

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Взято отсюда.

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