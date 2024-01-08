Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности

В Алтайском крае в праздничные дни продолжается масштабная профилактическая работа по мерам пожарной безопасности.

В рамках рейдов проводятся беседы с населением, вручаются памятки по безопасной эксплуатации систем отопления, газового оборудования, электроприборов, пиротехники.

Ежедневно проводятся подворовые обходы, особое внимание уделяется местам проживания многодетных семей, одиноких пожилых людей и инвалидов. На контроле также социально значимые объекты с круглосуточным пребыванием детей или маломобильных групп населения.

Как отмечают в региональном ГУ МЧС, зимой большинство пожаров возникает по вине самих жителей, которые пренебрегают элементарными требованиями правил пожарной безопасности. Увеличивается количество пожаров, связанных с перекалом печи, нарушением правил эксплуатации печного отопления и перегрузкой электросети.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , вести алтай последние новости ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Эксперт предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

08.01.2024

 Новости Барнаул

После ограничений на алтайских трассах открыли движение для транспорта

08.01.2024

 Новости Барнаул

В 2023 году волонтёры «Лиза Алерт» нашли в Алтайском крае 448 человек живыми и невредимыми

08.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности

08.01.2024

 Новости Барнаул

В Бийске еще одна девочка серьезно пострадал после катания на горке

08.01.2024

 Новости Барнаул

Несмотря на предупреждения вновь ЧП с детьми на «ватрушках» в праздники

08.01.2024

 Новости Барнаул

Госавтоинспекция Алтайского края информирует о возобновлении движения для всех видов транспорта

08.01.2024

 Новости Барнаул

Умер Николай Макеев, долгие годы служивший Закону в прокуратуре России

08.01.2024

 Новости Барнаул

Уточненная информация по обстановке на дорогах края

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix