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В Алтайском крае пытались провезти в Казахстан разделанную тушу медведя

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Голова медведя Фото: customs.gov.ru

В ведомстве предположили, что найденные в багажнике части медведя – это заготовки для чучела. Кроме того, они содержали мясо животного

В Алтайском крае разделанную тушу бурого медведя обнаружили в легковушке, которая направлялась в Казахстан, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Сотрудники таможни остановили машину гражданина Казахстана в районе пункта пропуска “Кулунда”. В багажнике авто они нашли замороженные части медведя: голову, тело, лапы и шкуру. При этом разрешающих вывоз документов у водителя не было.

В ведомстве возбудили уголовное дело по статье 226 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).

Напомним, что бурый медведь подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, которые находятся под угрозой исчезновения.

Ранее в Алтайском крае через границу не пропустили аквариумных рыбок. Перевозчика привлекли к административной ответственности.

Источник

горняк
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