Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Поздно вечером мужчина вышел с работы, и больше о его местонахождении никто ничего не знает. Ведутся поиски пропавшего

В поселке Новые Зори Павловского района пропал 41-летний Сергей Попов, сообщает “Инцидент Барнаул”.

Предварительно известно, что 25 февраля около 23.00 мужчина вышел из здания “Птицефабрики Комсомольская” и исчез.

️Приметы: на вид около 40 лет, русый, невысокий, широкие брови. На голове 2 шрама от последствий аварии, на животе большой шрам от операции. На левой руке мизинец и безымянный палец не функционируют.

Был одет: синяя куртка с черными вставками, черная вязаная шапка, спортивные темные штаны, черные кроссовки с узкими синими полосами.

Ранее сообщалось, что в селе Гальбштадт Немецкого национального района без вести пропал 17-летний подросток. Известно, что парень ушел из дома 20 февраля и до сих пор его местонахождение не установлено.

Взято отсюда