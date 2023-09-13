В Алтайском крае рабочий упал с высоты в заброшенной котельной

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

Мужчина выполнял работы на высоте, однако руководитель не проинструктировал его и не выдал средства индивидуальной защиты

Начальник участка ресурсоснабжающего МУП Шипуновского района пойдет под суд за травмирование подчиненного на работе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Его обвиняют по статье о нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, в апреле 2023 года электрогазосварщик предприятия по поручению начальника осуществлял демонтаж металлоконструкций оборудования в здании недействующей котельной в селе Шипуново. Во время проведения работ произошло обрушение одного из циклонов, на верхней части которого находился работник без средств индивидуальной защиты.

В итоге мужчина упал с высоты не менее пяти метров, получив тяжелые травмы.

При этом его начальник не обеспечил соответствующие требования охраны труда и допустил к работам сотрудника без соответствующей квалификации, не провел инструктаж по проведению работ на высоте, а также не обеспечил средствами индивидуальной защиты.

Уголовное дело рассмотрят в суде.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 17-летний рабочий сорвался с высоты на проспекте Космонавтов.