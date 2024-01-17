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В Алтайском крае работает 6 ледовых переправ

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В Алтайском крае работает 6 ледовых переправ

На момент 17 января в Алтайском крае функционирует шесть ледовых переправ.

В ГУ МЧС России по региону перечислили все районы, где можно пересечь водоемы по льду на машинах:

  • Каменский: Камень-на-Оби – Островная (15 тонн);
  • Усть-Пристанский: Вяткино – Клепиково (5 тонн) и Усть-Пристань – Чеканиха (5 тонн);
  • Быстроистокский: Быстрый Исток – Акутиха (6 тонн);
  • Шелаболихинский: Шелаболиха – Иня (6 тонн) и Новообинцево – правы берег Оби (6 тонн).

    • В ведомстве напоминают, что движение транспортных средств по льду допускается исключительно по оборудованным в соответствии с требованиями законодательства ледовым переправам. Дороги и спуски, ведущие к ним, благоустроены, границы обозначаются маркировочными вехами, а в опасных местах стоят ограничительные знаки.

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