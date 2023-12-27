Пункт по сбору подписей Фото: barnaul.press

Сбор подписей в пунктах продлится до 21 января. По закону каждый регион может представить в ЦИК не более 7,5 тысячи подписей

В Алтайском крае работают 17 точек по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на должность президента России, пишет “Алтайская правда”.

Семь точек работают в Барнауле, четыре в Бийске, по три в Рубцовске и Новоалтайске. В будние дни подписи собирают с 19.00 до 22.00, в выходные – с 18.00 до 22.00.

Пункты расположены в торговых центрах. В столице края подписи собирают и в краевом отделении Народного фронта. За сбор отвечает региональный штаб Владимира Путина, который начал свою работу 22 декабря.

Между тем число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах растет — по последним данным их 33 человека, пишет РИА Новости.

Выборы назначены на 17 марта 2024 года.

Взято отсюда