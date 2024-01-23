В Алтайском крае раскрыли убийство женщины, замаскированное под исчезновение

По данным следствия, женщину убил сожитель

В Новоалтайске раскрыли убийство женщины, которое было замаскировано под безвестное исчезновение, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

В январе 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 41-летней жительницы Новоалтайска: она долго не выходила на связь с родственниками.

При проведении проверочных мероприятий выяснилось, что безвестное исчезновение женщины имеет криминальный характер. 15 января ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в доме, в котором убитая проживала со своим 46-летним сожителем.

Как установило следствие, в ночь с 15 на 16 декабря 2023 года сожители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поссорились. Во время конфликта мужчина нанес потерпевшей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник избавился от орудия убийства, а тело перенес в подпол и присыпал землей.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, по ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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Взято отсюда