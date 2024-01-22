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В Алтайском крае расширят возможности получения жилищных сертификатов для детей-сирот

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В Алтайском крае расширят возможности получения жилищных сертификатов для детей-сирот

Соответствующий законопроект будет внесен в дополнительную повестку сессии АКЗС 25 января.

Как сообщили в комитете АКЗС по социальной защите и занятости населения, в 2023 году принят федеральный закон о жилищных сертификатах для детей-сирот – целевой выплате, которая направляется на покупку жилья. Средства на это выделяются из федерального бюджета. Теперь изменения об этом необходимо внести в краевое законодательство.

Социальная выплата предоставляется детям-сиротам при условии достижения ими возраста 23 лет, удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни, стоящим в очереди на получение жилья.

Отметим, что в Алтайском крае такая мера поддержки как жилищный сертификат для детей-сирот, достигших возраста 23 года, действует с 2021 года. Она финансируется из регионального бюджета. Только в 2023 году сертификаты получили почти 400 человек.

«У федерального и регионального жилищного сертификата немного разные условия для выдачи, для федерального установлено больше критериев», – сообщила председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.

Взято отсюда.

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