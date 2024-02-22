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В Алтайском крае расследуют групповой несчастный случай в селе

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В Алтайском крае расследуют групповой несчастный случай в селе

Больница. Скорая помощь Фото: Екатерина Жолнерова

Работников БПМК №3, по данным Гострудинспекции, нашли с признаками отравления угарным газом. Обстоятельства случившегося выясняются

В Алтайском крае расследуют групповой несчастный случай с работниками Барнаульской передвижной механизированной колонны №3, сообщила алтайская Гострудинспекция.

Во время командировки в Троицкое 16 февраля четыре работника отравились угарным газом, говорится в сообщении. Один из пострадавших скончался, у остальных состояние легкой степени тяжести.

Сейчас проводятся опросы должностных лиц и очевидцев, а также идет сбор и составление документов, необходимых для расследования.

Ранеее сотрудники алтайской Гострудинспекции провели проверку после гибели рабочего на птицефабрике “Молодежная” в Первомайском районе и выявили некоторые нарушения.

Взято отсюда

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