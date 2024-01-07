Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае растет количество многодетных семей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае растет количество многодетных семей

Сейчас в Алтайском крае проживает 33 854 таких семьи

В Алтайском крае растет количество многодетных семей, сообщает минсоцзащиты Алтайского края.

Сейчас в Алтайском крае проживает 32 854 многодетных семьи, которые воспитывают свыше 110 тысяч детей. 

В 2022 году количество многодетных семей в крае составляло 32 336, в них воспитывалось более 109 тысяч детей.

Напомним, с 1 января увеличились размеры социальных выплат семьям с детьми. Изменения коснулись регионального маткапитала, ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей. 

погода на 3 дня , какая погода ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

«Санитары смотрят на пациентов как на животных»: откровенный рассказ 20-летней девушки о жизни с депрессией и расстройством личности

07.01.2024

 Новости Алтай

«Уникальный в своем роде»: бийчанин продает 40-летнюю олимпийку по цене новенького «Айфона»

07.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае в смертельном ДТП пострадали дети. На трассе собралась огромная пробка

07.01.2024

 Новости Алтай

Дождь, снег и сильный ветер: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае

07.01.2024

 Новости Алтай

Тело баскетболиста БК «Барнаул» будут искать до весны. Поискам мешает лед на реке

07.01.2024

 Новости Алтай

От Меладзе до Лолиты. Вспоминаем, кого из звезд и за что «отменяли» в 2023 году

07.01.2024

 Новости Алтай

Заказы приходят из Москвы, а раньше были из Парижа. Модный дизайнер из северной глубинки изображает деревенский быт на тканях

07.01.2024

 Новости Алтай

Тест по цитатам: попробуйте по одной фразе угадать советский фильм Эльдара Рязанова

07.01.2024

 Новости Алтай

«Отказаться раз и навсегда». Онколог объяснил, почему не нужно пить чай в пакетиках

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix