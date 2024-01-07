Сейчас в Алтайском крае проживает 33 854 таких семьи

В Алтайском крае растет количество многодетных семей, сообщает минсоцзащиты Алтайского края.

Сейчас в Алтайском крае проживает 32 854 многодетных семьи, которые воспитывают свыше 110 тысяч детей.

В 2022 году количество многодетных семей в крае составляло 32 336, в них воспитывалось более 109 тысяч детей.

Напомним, с 1 января увеличились размеры социальных выплат семьям с детьми. Изменения коснулись регионального маткапитала, ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей.

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