За последние три месяца количество банкротов, признанных таковыми во внесудебном порядке, в Алтайском крае стало больше в 10 раз

С ноября прошлого года количество возбужденных процедур внесудебного банкротства выросло более, чем в два раза, дойдя до отметки в 94 случая. В декабре это число достигло 172-ух. Такие данные предоставили в краевом МФЦ.

Причин для такого резкого роста несколько. И наиболее значительная – поправки в закон “О несостоятельности”.

Главные изменения коснулись минимальной и максимальной суммы для запуска процесса внесудебного банкротства. До ноября 2023 года эта процедура была возможна при долгах от 50 до 500 тысяч рублей. Теперь границы расширили, и стало возможным погасить долги от 25 тысяч рублей и до 1 млн.

Вторая причина банальна – это стало популярным. О процедуре банкротства в последние годы говорят из каждого утюга: не только СМИ, но и блогеры, которые стремятся за счет контента заполучить новых клиентов.

Что такое банкротство? Это возможность списать свои долги. Почему такая возможность есть? Потому что государству выгоднее простить кредит, чем сделать человека бомжом.

Да и сама процедура не сложная: большинство долгов списывают через бесплатную упрощенную систему банкротства. Для этого нужно заявление в МФЦ и документ об окончании исполнительного производства.

“Вы указываете свое имущество, кредиторов. МФЦ проверяет. Если ничего не происходит, у Вас не появляется имущества в ходе этого несудебного банкротства, за счет которого могут быть погашены требования, то через 6 месяцев вы объявляетесь банкротом”, – говорит партнер юридической фирмы Иван Казанцев.

Второй путь – через арбитражный суд. Главное отличие – этап реструктуризации, то есть, появление льгот в первоначальных условиях кредитования. Для этого нужно документально подтвердить финансовые трудности, например, справкой о доходах. Но план редко утверждают, потому что длительный процесс с непонятными для всех перспективами никому не интересен. И часто все переходит к продаже имущества.

“Здесь тоже важно понимать, что, допустим, если у вас только одна квартира, если это единственное жилье и оно не ипотечное. То есть это ваша собственность. Мы его в расчет не берем, потому что оно называется “взыскательский иммунитет”. На него не обращается взыскание”, – говорит партнер юридической фирмы Иван Казанцев.

При процедуре проверяют все сделки за предыдущее время. И даже если переписать имущество на родственников перед процедурой, по словам юристов, это могут расценить как преднамеренное банкротство, наказуемое уголовным кодексом.

“Все эти сделки в большинстве случаев оспариваются. Особенно те, которые совершены в предшествующий год подачи заявления. Поэтому человек вроде как заходит в процедуру без какого-либо имущества, но все это имущество потом оспаривается и возвращается в конкурсную массу, оценивается. А человек, который вроде как добросовестно купил это имущество, становится новым кредитором”, – отмечает юрист Юрий Котло.

Однако рост числа банкротов скажется на всех нас, объясняют экономисты. Ужесточатся условия кредитования, а собственные средства банков пойдут на формирование резерва ради поддержания собственной устойчивости. Из-за меньшего оборота денег должна снизиться инфляция, но фирмам придется тяжелее реализовывать свою продукцию.

“Для банка вопрос ликвидности не только наличия денежных средств, но и возврата именно их тоже очень важно, потому что они работают на привлеченных средствах, не на собственных. То есть у них соотношение примерно 20% собственных и 80% привлеченных. Там депозиты, счета и так далее”, – говорит кандидат экономических наук Анна Мартенс.

Кстати, в сфере уже ходит лайфхак. Если нечем платить, а вы не хотите становиться банкротом, можно выкупить долги у микрофинансовых организаций, банков и коллекторов. Самостоятельно это сделать не получится, но реально – через знакомого, который, возможно, заберет это бремя за 25% от его стоимости. Затем можно договориться, как платить. А в теории долг могут даже простить.

Рост банкротств среди физлиц фиксируют во всей стране. По мнению некоторых экспертов, рост может продолжиться, в том числе, из-за напряженной ситуации в ипотечной сфере.

Взято отсюда