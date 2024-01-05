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В Алтайском крае растет заработная плата работников промышленных предприятий

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В Алтайском крае растет заработная плата работников промышленных предприятий

Наибольший рост зарплаты в промышленности наблюдается в производстве одежды, оборонно-промышленном комплексе и котлостроении

В Алтайском крае растет заработная плата работников заводов, сообщает “Толк” со ссылкой на информацию пресс-службы правительства края. Так, за девять месяцев 2023 года зарплата в обрабатывающих производствах выросла на 25,7%. 

Наибольший прирост зарплаты наблюдается следующих отраслях промышленности Алтайского края: в производстве одежды (в 1,5 раза), оборонно-промышленном комплексе и котлостроении на 46%), выпуске автокомпонентов (на 37%).

Высокий уровень зарплаты также зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых, в производстве электроники, вагонов, химических веществ и электрооборудования. 

Ожидается, что зарплаты на промышленных предприятиях Алтайского края будут только расти.

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