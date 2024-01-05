Деньги, зарплата Фото: Виталий Барабаш

Также растет численность работников заводов. За девять месяцев 2023 года прирост численности работающих на предприятиях составил 1,9 тысячи человек относительно аналогичного периода 2022 года

В Алтайском крае растет заработная плата на промышленных предприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, за девять месяцев 2023 года в обрабатывающих производствах этот показатель вырос на 25,7% (48,7 тысячи рублей).

Наибольший прирост зарплаты в промышленности Алтайского края наблюдается в производстве одежды (в 1,5 раза), оборонно-промышленном комплексе и котлостроении (на 46%), выпуске автокомпонентов (на 37%). Этот вид экономической деятельности стал лидером по размеру средней зарплаты в обрабатывающей промышленности (65,3 тысячи рублей).

Также высокий уровень заработной платы зафиксирован в производстве электроники (63,8 тысячи рублей), вагонов (60,5 тысячи рублей), химических веществ и электрооборудования (по 55 тысяч рублей).

Кроме того, значительный прирост заработной платы отмечен в сфере добычи полезных ископаемых (123,8%). На предприятиях этой отрасли средний уровень зарплаты составляет 76,5 тысячи рублей.

Ожидается, что зарплаты на заводах будут только расти.

Ранее сообщалось, что Алтайскому краю дополнительно выделили 70 млн на зарплаты медикам.

Взято отсюда