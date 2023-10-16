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В Алтайском крае растут зарплаты специалистов сферы IT

редактор ГОРНЯК2201 минуты

IT-специалист Фото: pexels

Раньше алтайские сотрудники зарабатывали намного меньше специалистов из Алтайского края, но сейчас намечается тенденция на рост

В Алтайском крае становятся все более востребованными специалисты сферы IT, сообщает “Бийский рабочий” со ссылкой на радиостанцию Бизнес ФМ.

Руководитель алтайских IT-компаний MITRA и Freematiq Денис Газукин заявил, что за год зарплаты сотрудников сферы IT в России выросли в среднем на 8%. Такая же тенденция коснулась и Алтайского края.

“Мы примерно на 80% от московских зарплат находимся сейчас в регионе. Раньше мы были в два с половиной раза ниже от Москвы по зарплатам. Фактически в два раза в относительных цифрах мы поднялись”, – говорит эксперт.

По словам Газукина, самым большим спросом пользуются сотрудники в таких сегментах отрасли, как разработка и программирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения, информационная безопасность и аналитика.

Источник

горняк
горняк22

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