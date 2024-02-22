В Алтайском крае разыскивают 49-летнего мужчину с обмороженным пальцем

Местонахождение мужчины неизвестно с 12 февраля 2024 года

В Бийске волонтеры отряда “СпасАлтай22” разыскивают 49-летнего мужчину, местонахождение которого неизвестно с 12 февраля 2024 года.

Клейн Сергей. Уехал из с. Александровка Алтайского края в с. Смоленское на заработки и до настоящего времени местонахождение неизвестно.

Фото: “СпасАлтай22”

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные кучерявые короткостриженые.

Особые приметы: обморожение пальца кисти с потерей дееспособности.

Был одет: куртка – неизвестно, штаны-неизвестно, шапка вязаная черная, сапоги рабочие резиновые.

Всем людям владеющим информацией, огромная просьба связаться по номеру телефона указанном в ориентировке.

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Взято отсюда