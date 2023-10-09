Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

О женщине и мужчине нет информации с конца сентября. Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавших, связаться по номеру горячей линии

В Алтайском крае разыскивают 54-летнюю жительницу Рубцовска Людмилу Абикенову, а также 31-летнего Андрея Денисова из Камня-на-Оби, сообщили 9 октября на странице поискового отряда “ЛизаАлерт” во “Вконтакте”.

Известно, что Людмила Абикенова ушла в неизвестном направлении 30 сентября и пропала. Андрей Денисов исчез 27 сентября. Подробная информация указана в ориентировках.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения жительницы Барнаула Татьяны Боршняковой. 31-летняя женщина ушла из дома в поселке Южный 9 сентября и до сих пор о ней нет информации.

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