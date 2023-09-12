В Алтайском крае ревнивый постоялец реабилитационного центра зарезал мужчину

Нож Фото: 22.rosguard.gov.ru

Между мужчинами произошел конфликт, так как постоялец реабилитационного центра приревновал свою сожительницу к “сопернику”

В Бийском районе ранее судимому мужчине предъявили обвинение в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, мужчина проживал в одном из частных реабилитационных центров Бийского района. Вечером 3 сентября 2023 года между ним и мужчиной, который приехал проводить ремонтные работы, вспыхнул конфликт: постоялец приревновал к мужчине свою сожительницу. В итоге злоумышленник несколько раз ударил “соперника” ножом в область груди, отчего тот скончался на месте.

Обвиняемого заключили под стражу. Следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края убила тетю из-за обвинений в пьянстве.