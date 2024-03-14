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В Алтайском крае резко выросло число вакансий для вахтовиков

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В Алтайском крае резко выросло число вакансий для вахтовиков

Стройка. Работа Фото: unsplash.com

Рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вахтовых вакансиях, которые разместили в крае, в этом году составил 115–184 тысячи рублей

За первые два месяца 2024 года в Алтайском крае работодатели открыли 2,2 тысячи вакансий вахтовым методом работы. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем таких предложений в регионе вырос на 70%. Об этом “Толку” рассказали в пресс-службе hh.ru. Жителей края зовут работать не только на Север, но и в соседние регионы.

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Взято отсюда

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