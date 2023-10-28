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Судмедэкспертиза выявила у пострадавшей сотрясение мозга, баротравму с острым посттравматическим отитом и кровоподтек, что считается легким вредом здоровью

В Топчихинском районе суд обязал родителей агрессивного школьника выплатить компенсацию его однокласснице, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в Telegram-канале.

В суд обратилась жительница села Топчиха. По словам женщины, 10 октября ее дочь на протяжении дня оскорблял одноклассник. Шестиклассница пыталась угомонить его, легко ударив ладонью по голове. Однако мальчик в ответ с силой ударил ее в левое ухо, вызвав сотрясение мозга. Школьницу госпитализировали в хирургическое отделение местной больнице.

Из-за травмы дочери сельчанка потребовала взыскать с родителей мальчика, школы и местной администрации 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, 28,8 тысяч рублей расходов за услуги юриста, а также 7,2 тысяч рублей за оплату проезда и лекарств.

Во время рассмотрения дела женщина снизила размер компенсации до 150 тысяч рублей, также просила взыскать с ответчиков 25 тысяч рублей за проведение экспертизы.

Представители ответчиков платить отказались, заявив, что ответственность за поступок школьника лежит на его родителях. Мама мальчика, в свою очередь, согласилась возместить только расходы на лечение девочки.

В итоге суд частично удовлетворил требования матери пострадавшей. Со школы с пользу ученицы взыскали 5 тысяч рублей за ненадлежащий контроль за детьми.

Основную же вину судья возложил на родителей мальчика. Их обязали выплатить по 5 тысяч рублей за моральный и материальный вред соответственно, а также 15 тысяч рублей за оплату услуг представителя и 10,5 тысяч рублей за расходы на экспертизу.

Решение еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что школьники во время урока напали на одноклассницу и отбили ей поджелудочную. После занятий подростка увезли в больницу.

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