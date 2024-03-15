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В Алтайском крае родители школьников смогут сдать ЕГЭ по отечественной истории

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В Алтайском крае родители школьников смогут сдать ЕГЭ по отечественной истории

Цель акции – дать родителям представление об этом испытании

27 марта родители школьников в Алтайском крае смогут сдать ЕГЭ по отечественной истории в рамках всероссийской акции, сообщают “Вести Алтай”.

В Барнауле эта акция пройдет на базе гимназии, в других муниципалитетах площадки для ее проведения еще определяют. Подавать заявки на участие можно в районных комитетах по образованию до 25 марта.  

Цель акции – дать родителям представление об испытании, и чтобы родители сами оценили задания ЕГЭ и сумели правильно спланировать временные затраты на подготовку ответов. Взрослые напишут сокращенный вариант ЕГЭ.

ЕГЭ специально для родителей проводится почти во всех регионах России.

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Взято отсюда

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