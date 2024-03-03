В Алтайском крае родители свыше 3500 детей получают выплаты из маткапитала

Ежемесячная выплата входит в тройку самых востребованных направлений распоряжения маткапиталом в Алтайском крае

В Алтайском крае семьи с доходом менее двух прожиточных минимумов на душу населения, который действует в регионе проживания на момент подачи заявления, могут направить маткапитал на ежемесячные выплаты. На 2024 год среднедушевой прожиточный минимум в регионе установлен в размере 13 753 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе ОСФР по Алтайскому краю.

Ежемесячная выплата входит в тройку самых востребованных направлений распоряжения маткапиталом в Алтайском крае, наряду с улучшением жилищных условий и оплатой образования детей.

– Сегодня получателями ежемесячной выплаты из средств маткапитала являются родители свыше 3500 детей Алтайского края. В последние годы это направление становится все более востребованным у жителей региона. Причина – изменения в законодательстве, которые значительно расширили круг получателей выплаты. Так, с 2023 года ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет можно оформить на любого по счету ребенка в семье, а не только на второго, как это было раньше, – отметила управляющий ОСФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Ежемесячная выплата предоставляется в размере регионального прожиточного минимума на ребенка и с 1 января 2024 года составляет 13 975 рублей. Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на получение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Мера поддержки назначается на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребенком возраста трех лет. Повторно подать заявление о получении ежемесячной выплаты можно в последний месяц периода, на который назначена выплата.

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