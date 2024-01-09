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В Алтайском крае с 1 января 2024 года выросли взносы на капитальный ремонт

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В Алтайском крае с 1 января 2024 года выросли взносы на капитальный ремонт

В 2023 году уже был существенный рост взносов на капремонт в регионе – сразу в 1,5 раза

В Алтайском крае, согласно постановлению, подписанному губернатором Виктором Томенко, с 1 января 2024 года выросли вносы на капитальный ремонт, сообщает телеграм-канал “Бийск 22”.

Напомним, что существенный рост взносов на капитальный ремонт уже был в 2023 году – он составлял от 8,92 рублей до 10,94 рублей за 1 кв. м.

В текущем году рост вносов на капремонт составил 14%.

Для жителей многоквартирных домов в пять этажей и выше – 10,18 руб. за кв. м общей площади помещения (ранее — 8,92 руб. за кв. м, рост на 14 %). Для жителей кирпичных, монолитных, блочных и панельных домов до четырех этажей включительно – 11,32 руб. за кв. м общей площади помещения (ранее — 9,92 руб. за кв. м, рост составил 14 %). Для жителей деревянных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно – 12,49 руб. за кв. м общей площади помещения (ранее — 10,94 руб. за кв. м, рост на 14 %).

Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Александр Котельников ранее заявил, что предыдущий низкий размер вносов не давал возможности реализовать краевую программу капитального ремонта многоквартирных домой. 

“Единственным способом избежать этого является систематическая индексация минимальных взносов на капремонт”, – отметил чиновник.

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Взято отсюда

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