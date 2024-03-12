В Алтайском крае с 17 марта стартует сезон весенней охоты

Практически на всю дичь можно охотиться с живыми подсадными утками

С 17 марта в Алтайском крае начинается сезон весенней охоты. Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с 12 марта 2024 года начинает прием заявлений на выдачу разрешений на добычу гусей – гуменника и белолобого, селезней уток.

В ведомстве отметили, что практически на всю дичь можно охотиться с живыми подсадными утками, кроме селезня, а с 1 апреля по 6 мая использовать подсадных уток можно и для добычи селезня на территории всего края.

Рубцовский район самым первым откроет сезон охоты – 27 марта. С 7 апреля охота начнется в остальных муниципалитетах.

погода на неделю , погода дней точный прогноз ,

Взято отсюда