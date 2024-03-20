Поезд Фото: t.me/altaigovernment
В преддверии дачного периода в Алтайском крае назначаются дополнительные пригородные поезда. Они начнут курсировать с конца текущей недели
В Алтайском крае с 23 марта в Алтайском крае начнут курсировать пригородные “дачные” поезда, сообщает пресс-служба краевого минтранспорта.
Так, 23, 30 марта, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18 апреля, далее по вторникам начнут курсирование следующие пригородные поезда (время местное):
- №6382 сообщением Барнаул – Овчинниково (отправление в 8.12, прибытие в 10.18).
- №6381 сообщением Овчинниково – Барнаул (отправление в 13.42, прибытие в 15.35).
Ранее в Барнауле предложили построить почти 25 километров трамвайных путей.
Взято отсюда