реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае с 23 марта начнут курсировать пригородные дачные поезда

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае с 23 марта начнут курсировать пригородные дачные поезда

Поезд Фото: t.me/altaigovernment

В преддверии дачного периода в Алтайском крае назначаются дополнительные пригородные поезда. Они начнут курсировать с конца текущей недели

В Алтайском крае с 23 марта в Алтайском крае начнут курсировать пригородные “дачные” поезда, сообщает пресс-служба краевого минтранспорта.

Так, 23, 30 марта, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18 апреля, далее по вторникам начнут курсирование следующие пригородные поезда (время местное):

  • №6382 сообщением Барнаул – Овчинниково (отправление в 8.12, прибытие в 10.18).
  • №6381 сообщением Овчинниково – Барнаул (отправление в 13.42, прибытие в 15.35).

Ранее в Барнауле предложили построить почти 25 километров трамвайных путей.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
РАN: экстракт клюквы лучшает усвоение кислорода мышцами

РАN: экстракт клюквы лучшает усвоение кислорода мышцами

Ученые из университета Конкордия (Канада) обнаружили, что прием добавок с экстрактом клюквы…

Футболист Мостовой не сыграет за Россию с Сербией и Парагваем из-за травмы

Футболист Мостовой не сыграет за Россию с Сербией и Парагваем из-за…

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой не сыграет за сборную России в товарищеских…

На Украине усомнились в продолжении ведения списка «спонсоров войны»

На Украине усомнились в продолжении ведения списка «спонсоров войны»

Украинские власти поставили под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны». Об…

Французский суд впервые дал убежище бежавшему от мобилизации гражданину РФ

Французский суд впервые дал убежище бежавшему от мобилизации гражданину…

Национальный суд по вопросам убежища Франции впервые дал разрешение предоставить убежище…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp