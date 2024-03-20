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В Алтайском крае с виновника ДТП взыскали свыше 500 тыс. руб. компенсации

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В Алтайском крае с виновника ДТП взыскали свыше 500 тыс. руб. компенсации

По решению суда виновник ДТП должен был выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда

Судебные приставы Алтайского края взыскали с виновника ДТП свыше полумиллиона рублей компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Установлено, что житель города Камень-на-Оби, управляя грузовым фургоном вдоль проезжей части, превысив скорость, совершил наезд на пешехода, что повлекло смерть человека по неосторожности.

Суд признал водителя автомобиля виновным в совершении преступления. Согласно решению суда, помимо наказания, виновник ДТП должен был выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 550 тыс. руб.

Однако в добровольном порядке судебное решения исполнено не было.

Исполнительный документ о взыскании компенсации морального вреда поступил в отделение судебных приставов. Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Благодаря предпринятым мерам принудительного исполнения, взыскателю возмещен моральный вред, причиненный в результате дорожного происшествия в полном объеме.

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