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В Алтайском крае семье погибшего на железной дороге возместили моральный вред

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В Алтайском крае семье погибшего на железной дороге возместили моральный вред

Поезд. Железная дорога Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Суд привлек в качестве соответчика “Ингосстрах”. Компания страхует ответственность РЖД при подобных случаях на 100 тысяч рублей

С РЖД и страховой компании “Ингосстрах” взыскали компенсацию морального вреда в пользу семьи погибшего под локомотивом жителя Алтайского края, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Рубцовский транспортный прокурор обратился в Шипуновский районный суд с заявлением к железнодорожной компании о взыскании в пользу жены и двух детей погибшего по 150 тысяч рублей каждому в счет компенсации морального вреда в связи с потерей супруга и отца.

Суд учел все обстоятельства, включая грубую неосторожность самого потерпевшего, и уменьшил компенсацию, определив ее в размере 120 тысяч рублей каждому (100 тысяч рублей заплатит страховая компания и 260 тысяч – РЖД).

Ответчик подал апелляционную и кассационную жалобы, но их оставили без удовлетворения.

Ранее жительницу Алтая обязали выплатить компенсацию детям за гибель их матери в ДТП.

Взято отсюда

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