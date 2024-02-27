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В Алтайском крае семья не может похоронить ребенка из-за затягивания экспертизы

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В Алтайском крае семья не может похоронить ребенка из-за затягивания экспертизы

Ребенок скончался еще 22 февраля, но спустя четыре дня его тело так и не транспортировали на исследование

В Алтайском крае семья не может забрать тело ребенка, умершего в Заринской ЦГБ, и похоронить его. Тело ребенка отправили на судмедэкспертизу только после вмешательства краевого минздрава, сообщает «Банкфакс».

Мать ребенка написала в соцсети, что сын скончался еще 22 февраля, но даже спустя четыре дня тело так и не транспортировали на исследование. В минздраве Алтайского края назвали ситуацию недопустимой и заявили, что перевозка состоится утром 27 февраля.

26 февраля пост жительницы Рубцовска опубликовало интернет-сообщество Barnaul 22: «У нас 22 февраля 2024 года умер ребенок в Заринской ЦГБ. Сегодня, 26 февраля, он находится в морге Заринска, и только вечером в 16:30 нас попросили привезти его документы. Нашего сына до сих пор не отправили на вскрытие в Барнаул (так как дети подлежат обязательному вскрытию). Поэтому мы не можем его похоронить! Из-за неорганизованной работы персонала затягивается столь мучительный процесс. И когда мы сможем забрать тело ребенка после вскрытия, неизвестно!»

Вскоре после этого пресс-служба регионального минздрава сообщила, что вопрос с перевозкой тела на исследование решен – утром 27 февраля его доставят в морг Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Там проводят судмедэкспертизу в случае смерти детей, и это единственное учреждение в регионе, где сосредоточены узкоспециализированные патологоанатомы.

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Взято отсюда

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