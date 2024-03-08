В Алтайском крае семиклассник принес в школу молоток и ударил одноклассника

Пострадавшему поставили диагноз – ушиб мягких тканей

Комитет по образованию Барнаула взял на контроль ситуацию между детьми в одной из городских школ, где мальчика ударили молотком по голове.

В присутствии родителей, педагогов, педагога-психолога и очевидцев в кабинете директора школы было проведено расследование ситуации, возникшей между детьми. Выяснилось, что взаимной неприязни у подростков не было.

“Мальчику оказана первичная медицинская помощь в школе, в сопровождении родителей он прошел обследование в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Диагноз – ушиб мягких тканей”, – сообщили в комитете.

Состояние школьника, получившего удар, удовлетворительное. Госпитализация не требуется.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась информация, что в одной из школ краевой столицы на перемене в кабинете ИЗО ученик седьмого класса нанес удар по голове однокласснику молотком, принесенным из дома.

По данным комитета по образованию города, школьник не состоит на профилактических учетах.

погода на завтра , погода по часам ,

Взято отсюда