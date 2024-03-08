реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае семиклассник принес в школу молоток и ударил одноклассника

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае семиклассник принес в школу молоток и ударил одноклассника

Пострадавшему поставили диагноз – ушиб мягких тканей

Комитет по образованию Барнаула взял на контроль ситуацию между детьми в одной из городских школ, где мальчика ударили молотком по голове.

В присутствии родителей, педагогов, педагога-психолога и очевидцев в кабинете директора школы было проведено расследование ситуации, возникшей между детьми. Выяснилось, что взаимной неприязни у подростков не было.

“Мальчику оказана первичная медицинская помощь в школе, в сопровождении родителей он прошел обследование в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Диагноз – ушиб мягких тканей”, – сообщили в комитете.

Состояние школьника, получившего удар, удовлетворительное. Госпитализация не требуется.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась информация, что в одной из школ краевой столицы на перемене в кабинете ИЗО ученик седьмого класса нанес удар по голове однокласснику молотком, принесенным из дома.

По данным комитета по образованию города, школьник не состоит на профилактических учетах.

погода на завтра , погода по часам ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Стало известно, сколько в Алтайском крае женщин, и чем они занимаются

Стало известно, сколько в Алтайском крае женщин, и чем…

В Алтайском крае проживает почти 1 млн 158 тыс. женщин…

“Цветы для автоледи”: сотрудники ГИБДД подарили женщинам тюльпаны, билеты в цирк

“Цветы для автоледи”: сотрудники ГИБДД подарили женщинам тюльпаны, билеты…

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края поздравили женщин с Международным женским днем…

В алтайском селе живодеры жестоко расправились с кошкой и котятами

В алтайском селе живодеры жестоко расправились с кошкой и…

Кошка Фото: unsplash.com Подросток и его взрослый товарищ сняли на…

В Барнауле две девочки-подростка избили женщину в трамвае

В Барнауле две девочки-подростка избили женщину в трамвае

Трамвай Фото: Pixabay Родственница пострадавшей опубликовала видео, на котором у…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp