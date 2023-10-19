В Алтайском крае сформировано региональное Правительство
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Указом Губернатора Алтайского края с 18 октября 2023 года сформировано Правительство Алтайского края, сообщает пресс-служба Губернатора.
Общая численность Правительства Алтайского края установлена в количестве 21 человека. В его состав входят: Губернатор Алтайского края, являющийся по должности Председателем Правительства края, девять заместителей Председателя Правительства и одиннадцать министров Алтайского края.
Согласно закону Алтайского края «О Правительстве Алтайского края» Правительство Алтайского края считается сформированным со дня, определенного в указе Губернатора, но не ранее назначения на должности двух третей от общей численности членов Правительства Алтайского края.
На 18 октября назначены:
шесть заместителей Председателя Правительства Алтайского края:
Денис Станиславович Губин, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;
Иван Владимирович Кибардин, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;
Александр Анатольевич Климин, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;
Александр Николаевич Лукьянов, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;
Виталий Владимирович Снесарь, заместитель Председателя Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края;
Игорь Степанович Степаненко, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;
семь министров Алтайского края:
Елена Евгеньевна Безрукова, министр культуры Алтайского края;
Антон Владимирович Воронов, министр транспорта Алтайского края;
Иван Васильевич Гилев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
Светлана Павловна Говорухина, министр образования и науки Алтайского края;
Евгений Александрович Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края;
Сергей Анатольевич Межин, министр сельского хозяйства Алтайского края;
Наталья Владимировна Оськина, министр социальной защиты Алтайского края.
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