Указом Губернатора Алтайского края с 18 октября 2023 года сформировано Правительство Алтайского края, сообщает пресс-служба Губернатора.

Общая численность Правительства Алтайского края установлена в количестве 21 человека. В его состав входят: Губернатор Алтайского края, являющийся по должности Председателем Правительства края, девять заместителей Председателя Правительства и одиннадцать министров Алтайского края.

Согласно закону Алтайского края «О Правительстве Алтайского края» Правительство Алтайского края считается сформированным со дня, определенного в указе Губернатора, но не ранее назначения на должности двух третей от общей численности членов Правительства Алтайского края.

На 18 октября назначены:

шесть заместителей Председателя Правительства Алтайского края:

Денис Станиславович Губин, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;

Иван Владимирович Кибардин, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;

Александр Анатольевич Климин, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;

Александр Николаевич Лукьянов, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;

Виталий Владимирович Снесарь, заместитель Председателя Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края;

Игорь Степанович Степаненко, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;

семь министров Алтайского края:

Елена Евгеньевна Безрукова, министр культуры Алтайского края;

Антон Владимирович Воронов, министр транспорта Алтайского края;

Иван Васильевич Гилев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;

Светлана Павловна Говорухина, министр образования и науки Алтайского края;

Евгений Александрович Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края;

Сергей Анатольевич Межин, министр сельского хозяйства Алтайского края;