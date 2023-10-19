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В Алтайском крае сформировано региональное Правительство

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Указом Губернатора Алтайского края с 18 октября 2023 года сформировано Правительство Алтайского края, сообщает пресс-служба Губернатора.

Общая численность Правительства Алтайского края установлена в количестве 21 человека. В его состав входят: Губернатор Алтайского края, являющийся по должности Председателем Правительства края, девять заместителей Председателя Правительства и одиннадцать министров Алтайского края.

Согласно закону Алтайского края «О Правительстве Алтайского края» Правительство Алтайского края считается сформированным со дня, определенного в указе Губернатора, но не ранее назначения на должности двух третей от общей численности членов Правительства Алтайского края.

На 18 октября назначены:

шесть заместителей Председателя Правительства Алтайского края:

  • Денис Станиславович Губин, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;

  • Иван Владимирович Кибардин, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;

  • Александр Анатольевич Климин, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;

  • Александр Николаевич Лукьянов, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;

  • Виталий Владимирович Снесарь, заместитель Председателя Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края;

  • Игорь Степанович Степаненко, заместитель Председателя Правительства Алтайского края;

    • семь министров Алтайского края:

  • Елена Евгеньевна Безрукова, министр культуры Алтайского края;

  • Антон Владимирович Воронов, министр транспорта Алтайского края;

  • Иван Васильевич Гилев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;

  • Светлана Павловна Говорухина, министр образования и науки Алтайского края;

  • Евгений Александрович Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края;

  • Сергей Анатольевич Межин, министр сельского хозяйства Алтайского края;

  • Наталья Владимировна Оськина, министр социальной защиты Алтайского края.

    • новости Локтевский

    Взято отсюда

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