Школа. Парты Фото: pixabay

Как будет работать механизм пересдачи экзамена по выбору, пока до конца не известно, но, скорее всего, этот день назначат на июль

В 2024 году выпускники Алтайского края смогут пересдать ЕГЭ по одному из выбранных предметов в случае, если их не устроили результаты. Об этом в ходе очередной пресс-конференции в правительстве региона рассказала замминистра образования Лариса Терновая.

Напомним, что соответствующее предложение в своем послании Федеральному собранию 29 февраля озвучил президент страны Владимир Путин:

Взято отсюда