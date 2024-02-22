ЧП в школе в Поспелихе Фото: t.me/incident22

Всех учеников из здания школы эвакуировали. Как рассказали спасатели, произошло замыкание в щитке без последующего возгорания

Утром 22 февраля в Поспелихе произошло ЧП в школе №4, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожарные выехали в учебное заведение после срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Причиной стало короткое замыкание электрощитка. Пожара там не было.

“Силами администрации проводилась эвакуация учащихся и персонала (эвакуировано 266 человек, в том числе 240 детей). Пострадавших нет”, – уточнили в МЧС.

Ранее в Барнауле частный дом и постройка загорелись на площади 100 “квадратов”.

Взято отсюда