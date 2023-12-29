В Алтайском крае сироты получили сертификаты на жилье после обращения к главе СК

Некоторые уже приобрели квартиры

Сироты в Алтайском крае получили сертификаты на жилье после обращения к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Некоторые уже приобрели квартиры, сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сироты обращались к Бастрыкину в сентябре 2023 года. Они пожаловались на то, что им не дали благоустроенное жилье, несмотря на вступившие в силу решения судов. При этом они пояснили, что согласны на получение жилищного сертификата, но тем, кто имеет на руках решения судов о выдаче жилых помещений, суды отказывали в таком праве, ссылаясь на нормы федерального законодательства.

В августе текущего года в России приняли федеральный закон, согласно которому детям-сиротам дали право на однократное получение жилищного сертификата за счет средств краевого бюджета. А в декабре 2023 года правительство РФ утвердило порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет.

Ранее по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами КГКУ «Региональное жилищное управление» и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

В ходе расследования раскрыта схема мошенничества, при которой чиновники, заходя на вторичный рынок жилья для приобретения квартир детям-сиротам, прибегают к услугам риелторов, которые завышают в разы цены на жилье. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причастности должностных лиц к хищению денежных средств, выделенных на приобретение квартир и выдачу сертификатов.

Ранее «БР» писал о том, что в Алтайском крае за два года уменьшилась очередь детей-сирот на жилье в связи с исключением из списка нуждающихся тех, кто больше не подходит под определенные параметры.

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Взято отсюда