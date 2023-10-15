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В Алтайском крае скоро появятся помощники фельдшеров

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Медик. Врач Фото: pixabay.com

Помощники фельдшеров будут оказывать медицинские услуги населению и первую помощь. Сейчас специалисты проходят обучение

Врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что в скором времени в регионе появятся помощники фельдшеров, сообщает “Бийский рабочий”.

Студентов уже обучают по соответствующей специальности в Барнаульском базовом медколледже. Программа завершится в декабре. Сейчас будущие специалисты изучают теоретическую базу, а в скором времени приступят к практической части.

Основной задачей помощников фельдшеров будет оказание медицинских услуг и первой помощи.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продолжает увеличиваться отток среднего медперсонала.

Источник

горняк
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