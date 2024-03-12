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В Алтайском крае сняли документальный фильм об участниках СВО и волонтерах

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Над созданием фильма работали барнаульские школьники и студенты. Участие в съемках принимали профессиональные операторы и режиссеры

В штабе общественной поддержки Алтайского края показали короткометражный документальный фильм “Важен каждый”. В нем снялись участники спецоперации, семьи погибших бойцов и добровольцы, помогающие фронту, сообщает пресс-служба реготделения партии “Единая Россия”.

На показ в штаб общественной поддержки пришли барнаульские школьники, которые работали над созданием фильма, операторы и режиссеры, а также сами герои фильма, секретарь регионального отделения “Единой России” Александр Романенко и координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае Денис Голобородько.

Лидер алтайских единороссов выразил общее мнение и заявил, что фильм удался.

“Это начало большой работы по увековечиванию памяти наших ребят, которые ценой своих жизней ковали победу на фронтах специальной военной операции, отстаивая наши территории, наш суверенитет, уничтожая зло. Фильм “Важен каждый” создает атмосферу патриотизма в тылу. Он уже демонстрируется на разных мероприятиях в крае и будет интересен широкому кругу зрителей”, – сказал Александр Романенко.

В Алтайском крае сняли документальный фильм об участниках СВО и волонтерах

Показ фильма об участниках СВО и волонтерах в Алтайском крае Фото: Предоставлено пресс-службой партии “Единая Россия”

Творческое объединение “АГАВА” во главе с Вячеславом Латышевым в феврале представило свой фильм на фестивале “Кино на службе Отечеству” – это культурно-просветительский проект Комитета семей воинов Отечества. Всего жюри отсмотрело 35 фильмов со всей страны.

“Нам удалось помочь в организации поездки творческой группы и героев фильма на фестиваль. Только потом мы увидели его и были приятно удивлены тем, что в фильме представлены истории семей, с которыми мы хорошо знакомы, вместе занимаемся общественной деятельностью в рамках патриотического воспитания и помощи участникам СВО”, – рассказал Денис Голобородько, отметив, что авторов будут поддерживать в продвижении фильма.

Впечатлениями от поездки на фестиваль поделилась и участница съемок Марина Пузанова, вдова танкиста Антона Пузанова:

“Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о наших мужьях. Они действительно герои и отдали жизнь за Родину. Чтобы моя дочь Дашенька, которая тоже снималась в фильме, гордилась отцом. На фестивале в Москве я поняла весь смысл лозунга “Своих не бросаем”. Там все свои, обнимают друг друга, называют родными. Эта поддержка очень помогает, потому что не нужно никому объяснять, как тебе больно”, – сказала вдова участника СВО.

Фильм создан творческим объединением “АГАВА”. При поддержке регионального отделения “Единой России” он был представлен на фестивале “Кино на службе Отечеству”. Картина победила в номинации “Боевое крещение”.

Взято отсюда

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