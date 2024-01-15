В Алтайском крае сняли ограничения с трасс, закрытых ночью из-за непогоды

Неблагоприятные метеорологические условия несут опасность для участников дорожного движения

Ночью из-за непогоды, разбушевавшейся в Алтайском крае, были закрыты для движения транспорта четыре трассы. К утру осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег, отложений мокрого снега, гололедных явлений, метели, сильного ветра, достигающих 30 м/с., утихли, сообщается в телеграм-канале “МЧС Алтайского края”.

По данным ФКУ УпрДор “Алтай” и КГКУ Алтайавтодор сняты ограничения для движения автотранспорта на всех участках автодорог края.

Р-256 на участке с 212 по 354 км от пос. Новый (“Облепиха”) до г. Бийск. А-322 на участке с 130 по 288 км от г. Алейск до г. Рубцовск. А-321 на участке с 19 до 64 км от г.Барнаула до с.Павловск. К-09 на участке с 64 по 169 км от н.п. Курья до границы с р. Казахстан.

Закрытых трасс в крае нет. ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывает автовладельцев быть осторожными на зимних дорогах и внимательно следить за поступающей информацией.

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Взято отсюда