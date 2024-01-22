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В Алтайском крае сняли с рассмотрения вопрос о продаже алкоголя до 23.00

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В Алтайском крае сняли с рассмотрения вопрос о продаже алкоголя до 23.00

Ожидаются корректировки правового регулирования розничной продажи алкоголя на федеральном уровне

Сегодня, 22 января, в парламенте Алтайского края прошло еженедельное оперативное совещание, на котором сняли с рассмотрения вопрос о продаже алкоголя после 21.00, ожидаются корректировки правового регулирования розничной продажи спиртного на федеральном уровне, сообщил телеграм-канал “АКЗС”.

Инициатором правок выступил омбудсмен Андрей Осипов. По его словам, в сельской местности без продажи алкоголя магазины стали закрываться в 21.00 и раньше. Это создает проблемы работникам сельского хозяйства, чьи смены в сезон часто заканчиваются позже этого времени, а во-вторых, вынуждает желающих приобретать зачастую контрафактный алкоголь различными сомнительными способами.

Напомним, что согласно федеральному законодательству, розничная продажа алкогольной продукции ограничена с 23.00 до 8.00 по местному времени на территории всей страны (за исключением предприятий общественного питания).

По оценке Уполномоченного по защите прав предпринимателей, изменения времени продажи помогут сократить спрос на спиртные напитки в местах продажи контрафакта, уменьшить количество «псевдобаров», где под видом оказания услуг общественного питания осуществляется открытая розничная продажа алкогольной продукции.

«Мы подождем принятия федерального закона по так называемым «наливайкам». Судя по информации от наших депутатов Государственной Думы, с большой вероятностью регионам будет предоставлено полномочие по ограничению времени работы «наливаек» до 23 часов. Предлагаю рассмотреть вопросы в комплексе – при внесении изменений в наш закон в соответствии с федеральным после его принятия», – объяснил позицию Осипов.

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Взято отсюда

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