Бутылки, алкоголь Фото: unsplash.com
Вопрос о продлении разрешенных часов продажи алкоголя пока обсуждать не будут в связи с ожидаемыми корректировками правового регулирования розничной продажи алкоголя на федеральном уровне
В АКЗС решили снять с рассмотрения законопроект о продлении в Алтайском крае времени розничной продажи алкоголя до 23.00. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Александр Молотов.
Причиной стали ожидаемые корректировки правового регулирования розничной продажи алкоголя на федеральном уровне, добавил парламентарий.
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