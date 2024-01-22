Бутылки, алкоголь Фото: unsplash.com

Вопрос о продлении разрешенных часов продажи алкоголя пока обсуждать не будут в связи с ожидаемыми корректировками правового регулирования розничной продажи алкоголя на федеральном уровне

В АКЗС решили снять с рассмотрения законопроект о продлении в Алтайском крае времени розничной продажи алкоголя до 23.00. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Александр Молотов.

Причиной стали ожидаемые корректировки правового регулирования розничной продажи алкоголя на федеральном уровне, добавил парламентарий.

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