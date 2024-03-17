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В Алтайском крае сняли все ограничения на проезд по трассам федерального значения

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В Алтайском крае сняли все ограничения на проезд по трассам федерального значения

Вечером 16 марта в Алтайском крае усилился ветер и ухудшилась видимость на дорогах. С 20.30 перекрыли движение на Чуйском тракте, а с 7.30 17 марта все ограничения сняты.

Временно было ограничено движение для грузового и пассажироперевозящего транспорта на автодороге:

  • Р-256 «Чуйский тракт» (Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – гр. с Монголией, с 213 км по 344 км).

    • Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой отложить поездки.

    Находясь в дороге, будьте предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям.

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    Взято отсюда.

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